Opnieuw plofkraak in Argenta-kantoor: geen buit, daders ontkomen

Mechelen - In de Mechelse deelgemeente Leest hebben onbekenden in de nacht van maandag op dinsdag een poging tot plofkraak ondernomen op een bankkantoor van Argenta. Dat zegt de lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek. Net als nauwelijks 24 uur voordien in Borsbeek werd er geen buit gemaakt. Politie en parket zijn een onderzoek gestart, dat onder meer zal moeten uitwijzen of het om dezelfde daders gaat.

De feiten in de Dorpstraat in Leest speelden zich - net als in de nacht van zondag op maandag - af omstreeks 4 uur. Volgens de eerste vaststellingen zou er geen buit gemaakt zijn, er vielen ook geen gewonden. De daders gingen er na hun mislukte poging vandoor en konden niet meer worden aangetroffen. De politie is een buurtonderzoek gestart en zal ook de beelden van camera’s in de buurt en van het ANPR-cameranetwerk raadplegen. Ook ontmijningsdienst Dovo kwam dinsdagochtend ter plaatse.

