Coalitiegesprekken in Antwerpen: “Water nog steeds diep” volgens Beels, Peeters verrast door “eigenaardige keuze”

Antwerpen - Vijf weken na de gemeenteraadsverkiezingen start Antwerps burgemeester Bart De Wever dinsdagmiddag coalitiegesprekken met Open VLD en – verrassend – SP.A. De gesprekken zullen niet eenvoudig zijn, weet Jinnih Beels (SP.A). “Het water is nog steeds heel diep.” CD&V valt dus uit de boot. “Eigenaardige keuze”, reageert Kris Peeters. Vlaams Belang spreekt zelfs van “politieke zelfmoord”.

De Wever en zijn N-VA gaven voor de verkiezingen aan de huidige ‘Zweedse coalitie’ met Open VLD en CD&V voort te willen zetten. Maar door het stagneren van Open VLD op twee zetels en het verlies van CD&V van vijf naar drie is die meerderheid (28 van de 55 zetels) te krap geworden voor de burgervader. Dus moest hij op zoek naar alternatieven en zo kwam De Wever uit bij SP.A. De N-VA’er heeft al een naam bedacht voor het mogelijk nieuwe bestuur: de Bourgondische coalitie.

SP.A gaat in op de uitnodiging van De Wever om samen met Open VLD tot een bestuursakkoord te komen. Al zal het geen eenvoudige opdracht zijn, stelt de Antwerpse SP.A-frontvrouw Jinnih Beels in De Ochtend op Radio 1. “Het water is nog steeds heel diep. De kans is zeer reëel dat we er en cours de route nog gaan uitstappen. Wij weten niet waar we gaan landen, we weten eigenlijk niet goed waar we aan beginnen.” Toch begint ze vol goede moed aan de gesprekken. “Het is niet omdat het moeilijk is, dat het niet gaat lukken.”

Eerder gaf Beels aan zich geen schepen te zien worden onder De Wever. Of dat nog altijd zo is, wilde het socialistische kopstuk niet zeggen.

“Eigenaardige keuze”

CD&V is dus niet uitgenodigd aan de onderhandeltafel. Dat kwam voor Antwerps lijsttrekker Kris Peeters als een verrassing. Hij kreeg het nieuws maandagavond te horen, vertelt hij op Radio 1. “Ik had dit niet verwacht. Een eigenaardige keuze.” Naar eigen zeggen heeft Peeters geen uitleg gekregen van de burgemeester over diens nieuwe koers.

De voorbije weken had Peeters daar naar eigen zeggen geen signalen over ontvangen. “We hebben samen ons programma besproken en ik had de indruk dat het met één zetel op overschot inderdaad niet makkelijk zou zijn, maar het ons wel in een nieuwe dynamiek zou kunnen brengen.”

Peeters gaat ervan uit “alle betrokken partijen willen landen op een coalitie”. CD&V maakt zich in Antwerpen dus op voor “een constructieve oppositie”.

“Geen trendbreuk te vinden”

Bart De Wever (N-VA) in gesprek met Wouter Van Besien (Groen). Foto: Geert Van de Velde

Volgens De Wever vond hij in Groen geen partner: “Groen heeft de voorbije weken geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid getoond”, klonk het. In een reactie stelt lijsttrekker Wouter Van Besien echter dat de burgemeester geen moeite heeft gedaan om toenadering te zoeken. “Op geen enkel moment was er sprake van een ernstige poging tot inhoudelijke tegemoetkoming naar Groen.”

“Bart De Wever sprak op verkiezingsavond over samenwerking. Nieuwsgierig naar wat dat kon betekenen en hoe Groen haar verantwoordelijkheid daarin kon opnemen, gingen wij in op de vraag tot een gesprek”, klinkt het verder. “Daarbij liet Bart De Wever nooit in zijn kaarten kijken. In een laatste onderhoud heeft hij een tekst laten lezen, waarin geen trendbreuk te vinden was.”

Wat heet: “De nota ademde wantrouwen en zelfs angst uit over samenleven in diversiteit”, vervolgt Van Besien. “Onze kiezers vragen een verkeersveilige stad met gezonde lucht, waar iedereen zichzelf mag zijn en niemand gediscrimineerd wordt. Dit nieuwe stadsbestuur zal daar niet voor zorgen.”

“Politieke zelfmoord”

Filip Dewinter (Vlaams Belang): “Dit is politieke zelfmoord van De Wever en N-VA.” Foto: BELGA

Antwerps Vlaams Belang-lijsttrekker Filip Dewinter heeft naar eigen zeggen “met grote verbazing” kennis genomen van het nieuws dat burgemeester en formateur Bart De Wever (N-VA) met SP.A wil besturen. “Hij verraadt de vele overgestapte VB-kiezers die hij opnieuw overtuigd had om voor hem te stemmen om een rood-groene coalitie uit het stadhuis te houden”, vindt Dewinter. “De mensen gaan dit onthouden. Dit is politieke zelfmoord van De Wever en N-VA.”

Volgens Dewinter keert Antwerpen met een coalitie van N-VA, SP.A en Open Vld terug naar de situatie van 2012. “Het intermezzo van de socialisten in de oppositie zal slechts een voetnoot in de geschiedenis blijken”, stelt hij. “De Wever heeft hen via de voordeur buitengegooid in 2012 en leidt ze nu via de achterdeur weer binnen. Qua symboliek kan dat tellen voor al wie op een rechts bestuur had gehoopt en het valt te verwachten dat er ook effectief linkse accenten in het bestuursakkoord zullen komen.”

Dewinter herhaalt daarom nog een laatste keer zijn aanbod aan De Wever om vanuit Vlaams Belang de huidige coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld te helpen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat zij een meerderheid hebben wanneer er een of meerdere gemeenteraadsleden niet aanwezig zijn.

“Een betonpaal bruin kleuren maakt er nog geen boom van”

Antwerps PVDA-lijsttrekker Peter Mertens noemt het “een beetje raar” dat N-VA en Open Vld formatiegesprekken met SP.A starten voor een nieuw stadsbestuur. Mertens vreest dat de socialisten er niet in zullen slagen om voor een grote kentering in het beleid te zorgen. “Een betonpaal bruin kleuren maakt er nog geen boom van”, zegt hij. “De ‘verbreding’ van het stadsbestuur lijkt er een te worden op het vlak van zetels, maar niet op sociaal vlak. Maar we zullen het bestuursakkoord afwachten voor een oordeel.”