Ivanka Trump gebruikte privé-mailadres voor overheidszaken

Ivanka Trump, dochter en medewerkster van de Amerikaanse president, verstuurde via haar eigen, private, e-mailadres honderden mails over overheidszaken. In veel gevallen overtrad ze daarmee de Amerikaanse federale regels. Dat schrijft de Washington Post maandag (plaatselijke tijd), op basis van anonieme bronnen.

De krant citeert ook een advocaat van Trumps dochter, die de feiten erkent, maar tegelijk aangeeft dat dit gebeurde voor ze op de hoogte gebracht werd van de e-mailregels in het Witte Huis. Nog volgens de advocaat bevatten die mails geen als vertrouwelijk ingeschaalde informatie.

Trump gebruikte de e-mailaccount “soms” voor logistieke kwesties en afspraken over haar familie. Samen met haar echtgenoot, Jared Kushner, werd Trump door haar vader aangeworven als raadgeefster.

“Lock her up!”

Tijdens zijn campagne riepen Trumps aanhangers, op zijn aangeven, dat zijn rivale Hillary Clinton “opgesloten moet worden” omdat ook zij, toen ze minister van Buitenlandse Zaken was, mails over overheidszaken vanop haar eigen en onbeveiligde server verstuurde. Er liep een FBI-onderzoek, maar dat werd in de zomer van 2016 stopgezet met de conclusie dat Clinton niets strafbaars gedaan had. Ook na de campagne bleef Trump Clinton die zaak geregeld voor de voeten gooien.

In een reactie aan FOX News zegt een woordvoerder van een advocaat van Trump dat de mails niet verstuurd werden vanop een eigen server, wat een verschil zou zijn met de zaak rond Clinton.

Vorig jaar al waren er de eerste berichten dat medewerkers van het Witte Huis, onder wie ook Ivanka Trump en Kushner, hun eigen e-mailaccounts gebruikten om staatsaangelegenheden te bespreken.