E19 ter hoogte van Feluy geblokkeerd door brandstofprotest

De autosnelweg E19 is dinsdagochtend afgesloten in de richting van Bergen-Brussel tussen kilometerpaal 39,6 (La Louvière) en Nijvel-Zuid, door een protestactie van de ‘gele hesjes’ (‘gilets jaunes’) tegen de hoge brandstofprijzen.

De autosnelweg is over een afstand van ongeveer 10 kilometer afgesloten, dat meldt Touring Mobilis. Volgens de automobielorganisatie is de snelweg al sinds maandag 22 uur afgesloten.

RTBF meldt dat de blokkade het werk is van manifestanten die banden hebben met de ‘gele hesjes’. Die protestactie tegen de hoge brandstofprijzen is vanuit Frankrijk overgewaaid naar ons land. Ze blokkeerden sinds vrijdag verschillende brandstofdepots, waaronder de Total-site in Feluy, een deelgemeente van Seneffe. De blokkade van de site werd maandagavond opgeheven.

In de buurt van de ingang van de site van Total zou een boom zijn ontworteld. Volgens RTBF waren niet alle manifestanten opgezet met de agressieve aanpak van bepaalde aanwezigen, en heeft een deel van de organisatie van de protesten zich van de actie gedistantieerd.

