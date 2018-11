Belgische rusthuisreus Armonea staat te koop

Armonea, de op een na grootste rusthuisuitbater in ons land, staat te koop. Dat schrijft De Tijd, dat het nieuws van meerdere bronnen vernam, dinsdag. De eerste biedronde zou al achter de rug zijn. Het prijskaartje kan oplopen tot een half miljard euro.

Met bijna 7.000 personeelsleden is Armonea een van de grootste private werkgevers in ons land. De groep, die ook in Spanje en Duitsland actief is, boekt bijna een half miljard euro omzet.

De koper wordt wellicht een partij die nog niet actief is op de Belgische markt of een investeringsfonds. De twee andere grote private spelers op de Belgische markt, de Fransen Korian en Orpea, dreigen bij een overname te worden teruggefloten door de concurrentieautoriteiten.

De Belgische rusthuissector valt uiteen in twee blokken: de publieke en de private rusthuizen. In dat tweede blok, goed voor een derde van de markt, domineren Korian (via Senior Living Group), het Belgische Armonea en het Franse Orpea. De drie controleren 25.000 van de 45.000 private rusthuisbedden.