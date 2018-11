“Onbuigzame” Michel wil VN-akkoord tekenen ondanks N-VA-protest: “Francken kan de valiezen dragen”

Premier Charles Michel blijft het VN-migratiepact voluit steunen, ondanks het protest van coalitiepartner N-VA. Dat schrijft De Standaard dinsdag. “Fran­cken mag mee naar Marrakech”, aldus een hoge regeringsbron. “Hij kan de valiezen van Michel dragen.”

“De premier stelt zich onbuigzaam op.” Bronnen binnen de regering klinken formeel, aldus De Standaard. Michel beschouwt het Migratiepact van de Verenigde Naties als een goede tekst en vindt dat internationale ver­dragen gerespecteerd moeten worden. Daarom blijft België het akkoord onverminderd steunen, wat ook de mening van de N-VA mag zijn. Naar verluidt maakte de premier zijn standpunt erg duidelijk aan zijn coalitiepartners.

Michel wil het diplomatieke proces en de uitkomst van de onderhandelingen respecteren. De eerste minister vertelde eind september tijdens de Algemene Vergadering van de VN dat België de tekst tekent. Hij komt daar niet ­op terug. De premier wil expliciet tegenspreken dat hij zijn mening onder druk van de FPÖ - de extreemrechtse coalitiepartner die de Oosten­rijkse kanselier Sebastian Kurz tot een ommezwaai dwong - bijstelt.

LEES OOK. Kan de regering nu echt struikelen over het Migratiepact? (+)

De premier koestert plannen om zelf naar Marrakech af te zakken, waar de tekst wordt bekrachtigd. Daarmee legt hij critici het zwijgen op die vinden dat hij naar de pijpen van de N-VA danst. “Theo Francken? De staatssecretaris voor Asiel mag mee. Hij kan de valiezen van Michel dragen”, zegt een hoge regeringsbron.

“Bereid tot het uiterste te gaan”

David Clarinval, de Kamerfractieleider van de MR is bij Bel RTL eveneens duidelijk: “De regering gaat het (migratie)pact ondertekenen. We weten dat de N-VA wroeging heeft, maar dat probleem zal ze intern moeten oplossen. Op ons niveau, zullen wij tekenen. België zal zich op dit vlak dapper tonen.” Volgens Clarinval, een partijgenoot van premier Charles Michel, is de MR bereid tot het uiterste te gaan.

Gevraagd of de onenigheid over het VN-migratiepact een regeringscrisis kan veroorzaken, antwoordde Clarinval dat de N-VA “een verantwoordelijke partij” is en dat het haar slecht zal bekomen als ze de regering laat vallen over wat in feite “een regelgevend kader” is.

De Franstalige liberalen zijn “duidelijk bereid tot het uiterste te gaan”, zegt Clarinval, “jusqu’au bout”. “Als ik in eigen naam mag spreken, denk ik dat de N-VA voor zichzelf heeft uitgemaakt dat ze de druk moet opvoeren om haar rechterflank af te dekken. Dit is duidelijk een electorale strategie.”

Francken: “Taak van de regeringsleider om oplossing te vinden”

“Het is de taak van de regeringsleider om een oplossing te vinden”, verklaarde Francken. Volgens hem “bestaat er veel verwarring” over het VN-migratiepact en veel dingen die gezegd zijn, kloppen niet. De N-VA mag dan nog geïsoleerd staan binnen de regering, “maar niet in Europa”, merkte hij op.

De staatssecretaris benadrukte nog dat hij niet gekant is tegen samenwerking tussen staten inzake migratiebeleid. Hij verwees daarvoor naar de bilaterale akkoorden die hij getekend heeft met verschillende Afrikaanse landen om de repatriëring van mensen die illegaal in België verblijven te vergemakkelijken.

In zijn ogen stelt het VN-pact problemen, onder meer omdat twee van de drie regio’s die migranten opvangen - de Verenigde Staten en Australië - de tekst niet steunen. De derde regio is Europa.

In De Ochtend op Radio 1 herhaalde N-VA-vicepremier Jan Jambon dat het debat verder zal worden gevoerd in de schoot van de regering. “De tekst goedkeuren zou problematisch zijn. Maar ik reken erop dat we met een visie op migratie naar buiten kunnen komen waar wij ons als partij achter kunnen scharen.” Jambon geeft de regering tot 10 december, wanneer de top in Marrakesh van start gaat, de tijd om een eensgezind standpunt te vinden.