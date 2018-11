Franse minister wil interimbewind bij Renault na arrestatie topman Ghosn

De Franse minister van Economie Bruno Le Maire heeft dinsdag gepleit voor een interimbewind bij de autoconstructeur Renault. Topman Carlos Ghosn, die in Japan werd opgepakt, is “niet langer in staat de groep te leiden”, zo zei de minister op de nieuwszender France Info.

Le Maire benadrukte dat nog niet formeel het aftreden van Ghosn wordt gevraagd. Daarvoor beschikt de Franse staat, die een belang heeft van 15 procent in Renault, nog niet over voldoende bewijzen. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat Ghosn in Frankrijk fiscale fraude zou hebben gepleegd, aldus nog de minister. “Zodra ik het nieuws heb gehoord” dat Ghosn in Japan was opgepakt omdat hij met zijn belastingaangiftes zou hebben gesjoemeld, “hebben Gérald Darmanin (de Franse minister van Begroting, red.) en ik de bevoegde diensten de fiscale situatie van Carlos Ghosn in Frankrijk laten uitklaren. Er kwam niets bijzonders naar boven.”

De raad van bestuur van Renault komt dinsdag nog bijeen om zich over de kwestie te buigen.

Le Maire benadrukte nog dat de autoalliantie Renault-Nissan door de zaak-Ghosn verzwakt wordt, maar dat zij niet mag breken. “De alliantie is in het belang van Frankrijk en Japan, en van Renault en Nissan”, klonk het.