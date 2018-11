Regering-Trump mag asielaanvraag van migranten die illegaal grens oversteken niet weigeren: “Kan niet duidelijker zijn”

Migranten die illegaal de Verenigde Staten zijn binnengekomen mogen voorlopig dan toch een asielaanvraag indienen. Een federale Amerikaanse rechter in San Francisco heeft maandag alvast tijdelijk een beslissing van de regering-Trump daarover geblokkeerd.

De Amerikaanse president tekende eerder deze maand een decreet dat het mogelijk maakt automatisch de asielaanvragen te weigeren van mensen die illegaal de grens tussen Mexico en de VS overgestoken hebben. Mensenrechtenorganisaties hadden al meteen zware kritiek op deze maatregel.

De zaak die maandag door rechter Jon S. Tigar behandeld werd, was aangespannen door de American Civil Liberties Union en het Center for Constitutional Rights. “Mensen mogen asiel aanvragen als ze een landsgrens oversteken”, zei Baher Azmy, een advocaat voor het Center for Constitutional Rights. “Het kan niet duidelijker zijn.”

“Migrantenkaravaan”

Volgens het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Veiligheid vragen elk jaar zowat 70.000 mensen asiel aan. Het ministerie wil dat asielzoekers zich aan een officiële grensovergang aanmelden, maar aan vele grensovergangen staan lange wachtrijen waardoor mensen vaak gedwongen worden in shelters of kampen te wachten, soms wekenlang.

Trump nam de maatregel in de nasleep van berichten over de karavaan die vanuit Centraal-Amerika onderweg is naar de Verenigde Staten. Tijdens de campagne voor de tussentijdse verkiezingen zei Trump dat die karavaan een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Goed 3.000 mensen van de eerste karavaan zijn aangekomen in de Mexicaanse grensstad Tijuana.