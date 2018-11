Hij deed heel Nederland feesten maar met prachtig gebaar bracht hij ook scheidsrechter aan het huilen

Nederland heeft zich maandag geplaatst voor de Final Four van de eerste editie van de UEFA Nations League dankzij een doelpunt van Virgil van Dijk in de blessuretijd. De aanvoerder van het “nieuwe Oranje” liet zo een heel land heropleven, maar na affluiten bracht hij met een prachtig gebaar ook nog de scheidsrechter aan het huilen.

Het was een opvallend beeld na affluiten: Virgil van Dijk die na zijn beslissende gelijkmaker voor Nederland een kort woordje wisselde met de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan, waarna die plots een traantje wegpinkt.

Wat had de Nederlandse aanvoerder dan gezegd? De Roemeen verloor onlangs zijn moeder en dat wist Van Dijk die hem enkele troostende woorden toesprak. “Hij brak in tranen uit”, vertelde Van Dijk op FOX Sports. “Ik heb hem sterkte gewenst en gezegd dat hij goed had gefloten. Het is iets kleins dat ik kan zeggen.”

Referee Ovidiu Hategan embraced by Virgil van Dijk after #GERNED. Hategan recently lost his mother.



Touching scenes pic.twitter.com/GOEYoPeA2R — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) 20 november 2018

Dat Van Dijk na alle euforie daar nog aan dacht, is bewonderenswaardig. Want net daarvoor had hij nog een heel land in vervoering gebracht met zijn late gelijkmaker:

GOOOOOAAAAAAAAAL | Op de valreep trapt @VirgilvDijk zijn land naar de Final Four van de #NationsLeague! #GERNED 2?-2? pic.twitter.com/FVLO2e49C5 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 19 november 2018

Even mooi gebaar voor de aftrap

Dat Van Dijk het hart op de juiste plaats heeft, bleek echter ook al voor de aftrap. Bij het betreden van het veld en tijdens het beluisteren van de volksliederen gaf hij zijn trainingsvestje aan een jonge mascotte die het duidelijk koud had:

Van Dijk giving his jacket to the mascot because she was cold pic.twitter.com/1NQcY78C48 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) 18 november 2018

De berichten werden op sociale media gretig gedeeld door fans van Oranje en van Liverpool. Of hoe je ook met een groot hart de voetbalwereld kan veroveren.