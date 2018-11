E19 niet langer geblokkeerd in Feluy na brandstofprotest

De gouverneur van Henegouwen, Tommy Leclercq, heeft dinsdag rond 10.45 uur bekendgemaakt dat de E19 ter hoogte van Feluy opnieuw is vrijgemaakt. De weg was er sinds maandag versperd door gele hesjes, die zo wilden protesteren tegen de hoge brandstofprijzen. Ondertussen zijn ook de petroleumhavens van Sclessin en Wandre (beide in Luik) niet langer geblokkeerd.

De weg werd vrijgemaakt in beide richtingen ter hoogte van Feluy/Seneffe na de tussenkomst van de ordediensten. De politie liet rond 10.40 uur weten dat de opruiming aan de gang was en de baan er elk moment kon worden vrijgegeven.

LEES OOK.Onze man in het spoor van de Belgische ‘gele hesjes’: “Wij gaan door tot het hele land platligt” (+)

Foto: BELGA

Crisisprocedure

Gouverneur Leclercq had dinsdagochtend nog een provinciale crisisprocedure opgestart tegen de manifestanten aan de E19. Die legden maandag, na vier dagen van blokkades aan de site van Total in Feluy, onder meer een boomstronk op de weg in de buurt van de site. ‘s Avonds trokken ze, mogelijk vergezeld van oproerkraaiers, naar de E19-autosnelweg, die ze ter hoogte van Feluy blokkeerden. Dinsdagochtend was de autosnelweg nog steeds afgesloten, wat leidde tot grote verkeershinder.

Foto: BELGA

Actie in Tertre gaat door

Na een bewogen maandag is de kalmte dinsdag teruggekeerd bij het brandstofdepot Hainaut Tanking Tertre (Saint-Ghislain). De manifestanten blokkeren echter nog steeds de bevoorrading.

Volgens de lokale politie zijn nog enkele gele hesjes (gilets jaunes) aanwezig. Het rommelt er voorlopig echter niet. Maandag liep de situatie er uit de hand nadat de manifestanten paletten in brand staken. De brandweer moest tussenbeide komen en de politie zette een waterkanon in.

Geen stakingspost meer in havens

Ondertussen zijn de petroleumhavens van Sclessin en Wandre niet langer geblokkeerd door gele hesjes. Dat zegt de Luikse politie dinsdagochtend. Ze blokkeerden vier dagen lang de petroleumhavens, maar ook de ingang van de depots van Total en Avia. Nadat ze al verschillende keren gemaand waren te vertrekken na tussenkomst van een deurwaarder, voegden ze dinsdagochtend uiteindelijk de daad bij het woord. “Op de sites staat geen enkele stakingspost meer”, zegt de Luikse politie.