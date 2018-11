Turkse website verspreidt citaten uit geluidsband moord op journalist Kashoggi: “Je krijgt je verdiende straf!”

Een Turkse website heeft quotes uit de geluidsband over de moord op de Saoedische journalist Jamal Kashoggi gepubliceerd. Die moord gebeurde op 2 oktober in het Saoedische consulaat in het Turkse Istanboel.

“Laat mijn arm los! Wat ben je aan het doen!”, zou Kashoggi geroepen hebben in de A-afdeling van het Saoedische consulaat in Istanboel, volgens de site Haberturk. In de A-afdeling is de dienst voor de visa gevestigd. Volgens Haberturk werd Kashoggi door vier mannen ‘begroet’ toen hij het consulaat binnenkwam. Een van hen pakte hem meteen bij de arm.

De vier namen de Saoedische journalist dan mee naar de B-afdeling. Daar kwamen nog drie mannen bij. Een van hen is volgens Haberturk Maher Abdulaziz Mutreb, de leider van het 15-koppige team dat naar Turkije werd gestuurd om de dissidente journalist te liquideren. Een andere persoon is geïdentificeerd als de Saoedische consul Mohammad al-Otaibi. Vervolgens is volgens Haberturk Mutreb te horen op de tape, terwijl hij schreeuwt: “Verrader! Je krijgt je verdiende straf!”

Voor de rest zijn op de tape volgens Haberturk geluiden van heen-en- weergeschreeuw, lijf-aan-lijfgevechten en folteringen te horen. Voorts wordt gemeld dat er 19 telefoongesprekken zijn geweest vanuit de C-afdeling, waar het hoofdkwartier van het consulaat is gevestigd, naar Saoedi-Arabië. Vier daarvan zijn gesprekken tussen Mutreb en Saud al-Qahtani, een adviseur van kroonprins Mohammed bin Salman, die ervan verdacht wordt de opdrachtgever van de moord op de journalist te zijn. De adviseur werd vorige maand “bedankt voor zijn diensten”.

Het is nog altijd niet duidelijk waar de stoffelijke resten van Jamal Kashoggi zich bevinden.