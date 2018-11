Acteurs uit ‘De Buurtpolitie’ verrassen leerlingen met bezoek en gratis strip

Ekeren / Deurne / Merksem / Berchem / Borgerhout - De acteurs uit ‘De Buurtpolitie’ trokken zelf de straat op om heel wat Antwerpse kinderen een hart onder de riem te steken na een geslaagde verkeersveiligheidscampagne. Andy Peelman (bekend als Koen), Ianthe Tavernier (Floor) en Charlotte De Groof (Lotte) trokken in hun uniform naar de jongeren, die meehielpen om bestuurders in het verkeer hoffelijker te laten zijn.

“Maat op straat!” Deze zin klinkt vele Antwerpse kinderen, en wellicht ook hun ouders, bekend in de oren. Het was de slogan van de verkeersveiligheidscampagne van Politiezone Antwerpen dit jaar. De slagzin was overal te zien: langs de weg, op het openbaar vervoer en je kon hem zelfs horen in een liedje dat door acteurs van ‘De Buurtpolitie’ werd ingezongen.

Handjes voor hoffelijkheid leveren bezoek op

Om Antwerpen hoffelijker te maken, gingen alle lagere scholen de straat op om handjes uit te delen. Daarop stonden allerlei tips om veiliger en hoffelijker in het verkeer te zijn. “In het totaal konden de kinderen zo 90.746 handtekeningen inzamelen, zo telde de gerechtsdeurwaarder. Met andere woorden, meer dan 90 000 Antwerpenaren hebben zich geëngageerd om zich hoffelijker te gaan gedragen in het verkeer. Dat is ongeveer 1 Antwerpenaar op 5”, bevestigt de politie van Antwerpen.

De negen lagere scholen die de meeste ‘maat op straat’-charters verzamelden in verhouding tot het aantal leerlingen op de school, krijgen nu een bezoekje van onder andere Lotte, Koen en Floor uit ‘De Buurtpolitie’. Dat niet alleen: alle leerlingen krijgen ook de nieuwste strip van ‘De Buurtpolitie’ en mogen die laten signeren door hun favoriete hoofdrolspelers.

Inspirerend

Ook burgemeester Bart De Wever is zeer tevreden met het resultaat. “Deze campagne was een echt groot succes, want kinderen zijn de beste ambassadeurs om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid”, zegt de burgervader. “Zij inspireren en motiveren hun ouders en familieleden om zich hoffelijk te gedragen op de baan en de verkeersregels te respecteren.”