Nederlandse en Duitse militairen zwaargewond bij botsing tijdens oefening

Archiefbeeld: een Fennek, een licht verkennings- en bewakingsvoertuig, was betrokken bij de botsing. Foto: AFP

Een Nederlandse en een Duitse militair zijn maandag zwaargewond geraakt tijdens een oefening in Duitsland. Hun voertuigen botsten op het oefenterrein Bergen-Hohne bij Hannover. Volgens Dagblad van het Noorden raakten twee andere Nederlandse militairen lichtgewond.

De betrokken mannen zaten beiden met twee anderen in hun voertuig. De Nederlander zat in een Fennek, een licht verkennings- en bewakingsvoertuig, en de Duitser in een Unimog, een kleine terreinvrachtwagen.

De Nederlandse soldaat werd met een helikopter naar een ziekenhuis overgebracht.

De Koninklijke Marechaussee is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeluk.