Bayat verdiende tot 1,8 miljoen euro zwarte commissie op transfer Limbombe

Mogi Bayat verdiende een zwarte commissie van 1,5 tot 1,8 miljoen euro op de transfer van Anthony Limbombe naar Nantes. Dat is bijna twintig procent van het transferbedrag van 8 miljoen dat Club Brugge voor de flankspeler kreeg.

Blauw-zwart had eerst een akkoord met een andere makelaar voor een overgang naar Huddersfield ter waarde van bijna 13 miljoen euro, maar de deal ketste af op de looneisen van Limbombe en nadien sprong Bayat in de dans. Hij schakelde ex-speler Fabien Camus in om de vader van Limbombe te bewerken. Beiden werd een schamele commissie beloofd, Bayat ging met het grote geld lopen, zo stelden de speurders vast. Daarbovenop verdiende de Frans-Iraans-Belgische makelaar ook nog een “witte commissie” van zowel de verkopende club Club Brugge als de kopende club Nantes.

LEES MEER.Bayat waant zich de koning van de voetbaljungle: “Als ik op de knop druk, is het staking bij Anderlecht”