Spelen Lukaku en Fellaini komend weekend wel met Manchester United?

Dat zou pas echt wrang zijn: Romelu Lukaku en Marouane Fellaini die zaterdag voor Manchester United wel in actie komen, terwijl ze voor de Rode Duivels niet fit genoeg waren. Als ze tegen Crystal Palace meespelen, weten we dat er een vies spelletje is gespeeld met de Rode Duivels en hun fans als grootste slachtoffers.

Is er een spelletje armworstelen gespeeld met José Mourinho, trainer van Manchester United, en bondscoach Roberto Martinez als verliezer? Daar lijkt het op. De hele week was de bondscoach wel heel vaag in zijn communicatie. Over het feit dat hij Fellaini niet had opgeroepen, hoewel die het weekend voordien gewoon 90 minuten had gespeeld in de intensieve derby met Man United tegen City. Over Romelu Lukaku, die in die derby ook in actie kwam en van wie Martinez na de wedstrijd tegen IJsland zei “dat iedereen fit en beschikbaar was”, terwijl er steeds meer stemmen opgaan die melden dat woensdag al duidelijk was dat Lukaku ook niet in Zwitserland zou spelen.

Vreemd, want Martinez zei zaterdag in Zwitserland dat ze tot op het laatste moment, vlak voor de afreis naar Zwitserland, hadden geprobeerd om Lukaku fit te krijgen. Vreemd ook dat José Mourinho donderdag naar Brussel was afgezakt om te zien of zijn speler daadwerkelijk niet speelde.

Wat is hier aan de hand? Mourinho ging al vaker in de clinch met de Belgische en andere voetbalbonden over blessures van zijn spelers. Of ze zijn volgens hem niet goed behandeld, of ze hebben hem niet ingelicht... Het is altijd wel iets. Het komt er kortweg op neer dat Mourinho het haat om zijn spelers af te staan voor interlandvoetbal, waar de kans op (het verergeren van) blessures altijd aanwezig is.

Is Martinez daarvoor gezwicht? Wilde hij terugprikken door Lukaku wel op te roepen en via de pers Mourinho op stang jagen door te zeggen dat iedereen fit was? Of net niet, door voor de wedstrijd tegen IJsland tegen zijn gewoonte in aan te kondigen dat Batshuayi en niet Lukaku zou spelen?

Hoe dan ook: als Fellaini en Lukaku (wellicht als invaller) dit weekend in actie komen, weten we hoe laat het is. Want zeg nu zelf: hadden de Duivels met Fellaini en Lukaku met 5-2 van Zwitserland verloren? Neen, toch?

En nog een tip voor de bondscoach: zeg gewoon waar het op staat. Ook rond Yannick Carrasco werd een hele week een schimmenspel gespeeld. “Alle geselecteerden zijn beschikbaar, behalve Dennis Praet”, zei Martinez voor IJsland. Carrasco zat op dat moment nog altijd in China vast en is daar niet weggeraakt. Al vliegt de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Hoe zeg je dat in het Spaans?