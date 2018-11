Rode Duivels blijven ondanks bolwassing in Zwitserland wel nummer één van de wereld

De Rode Duivels gaan niet naar de Final Four van de Nations League: weg kans dus op die allereerste trofee voor onze Gouden Generatie. En ook financieel is het een streep door de rekening. De Belgische voetbalbond kreeg een startpremie van 2,25 miljoen euro en daar blijft het ook bij. Bij deelname aan de ­Final Four kwam daar minstens 7 miljoen euro bij, bij eindwinst zou dat zelfs oplopen tot 8,25 miljoen extra.

En er is nog een gevolg: de groepswinnaars van divisie A in de Nations League komen bij de loting voor de EK-kwalificatie op 2 december gegarandeerd in een poule terecht met slechts vijf ploegen. Vijf van de zes andere reekshoofden – waaronder België – komen in een groep met zes ploegen en moeten dus twee extra duels spelen tegen een onaantrekkelijke tegenstander uit pot 6. Dan hadden wij de Duivels toch liever aan het werk gezien tegen Final Four-landen als Portugal en Engeland.

FIFA-ranking

De Rode Duivels blijven minstens tot de volgende interlands in maart trouwens wel nummer één op de ­FIFA-ranking. Het enige land dat België op die stek kon bedreigen, was Frankrijk, maar de wereldkam­pioen ging vrijdag met 2-0 onderuit tegen Nederland en verloor dus net als België punten.