Jacky Mathijssen mag met jonge Belgen naar laatste voorronde

De Belgische nationale ploeg onder 19 heeft zich na een 2-2 gelijkspel tegen Frankrijk geplaatst voor de tweede en laatste kwalificatieronde voor het EK 2019.

In hun derde en laatste wedstrijd in de eerste voorronde stonden de jonge Duivels van coach Jacky Mathijssen in Malta tegenover hun Franse leeftijdsgenoten, die al geplaatst waren. Keres Masangu (Roma U19) wiste in de tiende minuut de snelle voorsprong van de Fransen (via Goduine Koyalipou) uit. Kort voor de pauze bracht Loïs Openda (Club Brugge) vanop de stip België op voorsprong.

Na de koffie kwamen de bordjes in minuut 76 weer gelijk te hangen na een treffer van Wilson Isidor. Daarna veranderde het scorebeeld niet meer.

De Belgen hadden hun kwalificatiegroep 6 in Ta’ Qali vorige week woensdag geopend met 5-0 winst tegen Litouwen. Zaterdag volgde een 1-1 gelijkspel tegen gastland Malta. Frankrijk was na een 6 op 6 al zeker van plaatsing. Malta (1 op 6) en Litouwen (0 op 6), die dinsdagnamiddag nog tegen elkaar spelen, zijn uitgeschakeld.

België (5 op 9) en Frankrijk (7 op 9) mogen als top twee van de groep door naar de eliteronde, waarvoor op 6 december wordt geloot. In die laatste kwalificatiefase, die maart wordt gespeeld, worden in zeven poules van vier landen zeven tickets verdeeld voor het EK 2019. Dat vindt van 14 tot 27 juli plaats in Armenië, dat als organisator rechtstreeks geplaatst is. De laatste EK-deelname van de Belgische U19 dateert van 2011.