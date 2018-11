Belgische voortvluchtige crimineel leefde in Spanje onder de naam van zijn broer

De Spaanse Guardia Civil heeft samen met een speciaal interventieteam een 34-jarige Belg gearresteerd die door ons land gezocht werd voor een twintigtal gewapende overvallen. De man, lid van de beruchte bende rond de broers Hakimi, investeerde in Spanje in vastgoed om de opbrengsten van zijn criminele activiteiten in ons land wit te wassen.

Mohamed, alias Mounir, is een Belg van Maghrebijnse afkomst die in het Waalse Jemappes woonde. Hij werd gezocht voor meer dan twintig overvallen “met extreem geweld”, klinkt het. Hij maakte deel uit van een georganiseerde criminele bende rond de broertjes Hakimi en maakte zich volgens Europol vermoedelijk ook schuldig aan drugssmokkel en het illegaal verhandelen van vuurwapens.

De man was in januari uit ons land ontsnapt nadat de politie tijdens een inval geprobeerd had hem te arresteren. Omdat de Belgische federale politie vermoedde dat hij naar Spanje was gevlucht, schakelde ze de Guardia Civil en Europol in.

De Spaanse politie startte een onderzoek en een schaduwoperatie die bijna drie maanden duurde.

Daaruit bleek dat de voortvluchtige Belg illegale inkomsten uit criminele activiteiten in België witwaste via een snackbar in Spanje en het vervolgens investeerde in vastgoed.

Hij had geen vaste verblijfplaats maar veranderde geregeld van adres. En hij leefde in Spanje onder de naam van zijn broer op wie hij fel geleek. Allemaal in de hoop dat hij uit de handen van het gerecht zou kunnen blijven.

De Guardia Civil voerde op 7 november een raid uit waarbij drie huizen en een restaurant in de badplaats Torrevieja, ten zuiden van Alicante, werden doorzocht.

De gezochte crimineel, die in 2010 onder meer een juwelier overviel in Dour, werd ingerekend en de politie legde beslag op onder meer twee eigendommen, een auto, verschillende smartphones en computers, kredietkaarten en ruim 2.000 Tunesische dinars (ruim 600 euro). De Spaanse autoriteiten bevroren ook meerdere bankrekeningen.

Hij is aangehouden en wacht in de gevangenis op zijn uitlevering aan ons land.