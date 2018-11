Arbeider kritiek na val vanop grote hoogte bij liftinspectie

Passendale / Zonnebeke - Bij Pasfrost in Passendale is dinsdagochtend een zwaar arbeidsongeval gebeurd. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Het slachtoffer, een man van 56 jaar uit Noord-Frankrijk, verkeert in levensgevaar.

De werknemer wou een defecte lift aan een transportband inspecteren, maar is toen vanop grote hoogte naar beneden gevallen. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is gebeurd, de dienst Toezicht Welzijn op het Werk is ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. Het slachtoffer, een man uit Noord-Frankrijk die al twintig jaar bij Pasfrost werkt, is in kritieke toestand.

Eerdere ernstige ongevallen

Het is niet de eerste keer dat er een ernstig arbeidsongeval gebeurt bij het West-Vlaamse diepvriesgroentenbedrijf. In 2013 kwam een werknemer om het leven nadat hij onder een vorkheftruck terechtkwam. Drie jaar eerder stierf een interim-arbeider nadat hij werd gegrepen voor een wagonnetje, en datzelfde jaar verloor een vrouw haar arm in een onafgeschermde schroef. Voor die laatste twee ongevallen werd het bedrijf veroordeeld tot het betalen van een boete.