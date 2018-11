Twintig maanden cel voor “ontspoorde” drugsdealer

Turnhout / Hoogstraten - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een dertiger uit Hoogstraten tot 20 maanden gevangenisstraf en 8.000 euro boete veroordeeld voor drugshandel. Zowel de celstraf als de boete zijn gedeeltelijk met uitstel uitgesproken.

Ook een familielid van de man, een vijftiger uit Hoogstraten, is schuldig bevonden aan drugshandel. Hij krijgt een effectieve gevangenisstraf van 20 maanden en een boete van 8.000 euro.

Tijdens huiszoekingen bij de twee mannen werden verscheidene soorten drugs aangetroffen. De advocaat van de dertiger hoopte op begrip van de rechter. Zijn cliënt was nooit eerder in aanraking gekomen met het gerecht, maar de man is volgens de advocaat volledig ontspoord nadat zijn broer in de zomer van 2013 dood werd geschoten bij een ruzie voor café Tugas in Hoogstraten.