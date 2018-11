Onderzoek naar aanslagen op Charlie Hebdo en joodse supermarkt afgerond

De onderzoeksrechters hebben het onderzoek afgerond naar de aanslagen van januari 2015 in Parijs. Dat hebben ze laten weten aan de betrokken partijen. Dat meldt radiozender France Inter en bevestigen gerechtelijke bronnen.

Vijftien personen, het merendeel reeds in voorhechtenis, zijn in verdenking gesteld voor de drie aanslagen die het leven kostten aan 17 slachtoffers. Het parket van Parijs heeft nu een maand tijd om de vorderingen in te dienen voor een verwijzing naar het hof van assisen. De rechters hebben de finale beslissing over wie allemaal voor assisen moet verschijnen.

Tijdens een informatievergadering met de burgerlijke partijen eind september, hadden de antiterreurmagistraten gezegd dat ze snel het onderzoek willen afronden. Er zou dan in 2020 een proces volgen dat drie maand zou duren.

Januari 2015

De aanslagen van begin januari 2015 waren de eerste in een reeks van islamistische terreurdaden die tot nu 246 doden geëist hebben in Frankrijk. Op 7 januari vielen de broers Chérif et Saïd Kouachi binnen op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo. Daar werden 12 mensen gedood. Twee dagen later werden de broers in de regio Parijs doodgeschoten door de interventietroepen.

Daags na de aanslag op de redactie, vermoordde Amédy Coulibaly een agent in Montrouge, nabij Parijs. Nog een dag later doodde Coulibaly vier joodse mannen in Hyper Cacher, een joodse supermarkt in het oosten van de Franse hoofdstad. Toen de politie binnenviel, schoot de politie hem dood.