Juncker spreekt zaterdag met Italiaanse premier Conte

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft zaterdagavond in Brussel een werkdiner met de Italiaanse premier Giuseppe Conte. Dat heeft de woordvoerder van Juncker dinsdag meegedeeld. De inhoud van het menu wou de zegsman nog niet kwijt, maar het lijdt weinig twijfel dat het conflict over de Italiaanse begroting op tafel zal belanden.

Woensdag, drie dagen voor het onderhoud met Conte, velt de Commissie van Juncker haar eindoordeel over de Italiaanse ontwerpbegroting voor 2019. De Commissie had Italië vorige maand verzocht om haar begrotingsplannen grondig bij te sturen, maar de regering van de uiterst rechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging houdt het been stijf.

Hoewel de vorige Italiaanse regering met de Commissie en de andere eurolanden had afgesproken om het begrotingstekort in 2019 te beperken tot 0,8 procent van het bbp, heeft de nieuwe regering beslist om het tekort te laten oplopen tot 2,4 procent. Daardoor wordt ook de Italiaanse overheidsschuld nog eens 0,8 procentpunt groter. Italië torst een schuldenberg van meer dan 130 procent van het bbp.

De hoge schuld kan aanleiding geven om tegen Italië een buitensporigtekortprocedure te openen. Dat zou het land onder streng Europees toezicht plaatsen.