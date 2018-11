Studenten verstoren debat met premier Michel en Macron aan Belgische universiteit

Brussel / Leuven - Het debat tussen de studenten van de Franstalige universiteit UCL en de Franse president Emmanuel Macron en premier Charles Michel is dinsdagochtend kort verstoord door een drietal actievoerders. Die hielden een spandoek de lucht in en gooiden papier in het rond, maar konden snel door de veiligheidsdiensten worden weggebracht.

Macron en Michel waren al een tijdje in debat met studenten toen een aantal actievoerders de aula aan de UCLouvain kon binnendringen. Ze hielden een spandoek de lucht in en gooiden papiertjes in het rond, terwijl één van hen de Franse president een “leugenaar” noemde. Macron maande de jongeman aan de zaal niet te vervuilen, want “iemand moet dat papier straks oprapen en dat zal u niet zijn”. Hij benadrukte dat hij gerust naar de kritiek van de betogers wilde luisteren, maar die hadden de zaal intussen verlaten onder begeleiding van de veiligheidsdiensten.

Macron en Michel werden eerder op de ochtend al onthaald door een tiental betogers vlak voor de ingang van de Aula Magna in Louvain-La-Neuve. Zij hadden de straat besmeurd met vals bloed, om aan te tonen dat Michel en Macron “bloed aan de handen hebben”, onder meer door het sociale beleid van de Belgische en Franse regeringen.

Video: VTM