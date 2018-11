Politiewerknemer die verkeerscontroles verklikte krijgt boete van 800 euro

Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel - Een 53-jarige man die als burgerpersoneel bij de lokale politie AMOW (Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel) de tijdstippen en locaties van verkeerscontroles had doorgegeven aan kennissen, is dinsdag veroordeeld tot een geldboete van 800 euro, waarvan de helft met uitstel.

In de loop van 2017 merkte de lokale politie van de zone AMOW dat het regelmatig gebeurde dat bestuurders op de hoogte waren van verkeerscontroles, ook al waren die niet op voorhand aangekondigd en zelfs geheim gehouden.

Onderzoek leidde naar de 53-jarige medewerker die als burgerpersoneel aan de slag was maar wel deel uitmaakte van een Whatsapp-groep binnen de zone waarop de tijdstippen en locaties van de controles besproken werden. Omdat de man ook op de dispatching werkte, kon hij ook het verloop van de controles volgen en zien wanneer ze zich verplaatsten. Ook dat gaf hij dan door aan zijn contacten. Eén van die contacten was bovendien een café-uitbater.

Beroepsgeheim?

De verdediging had de vrijspraak gevraagd omdat de man als burgerpersoneel geen beroepsgeheim had. “Hij had wel een geheimhoudingsverklaring ondertekend maar enkel toen hij tijdelijk in dienst was, niet toen hij definitief in dienst werd genomen”, klonk het. Bovendien oordelen de hoven van beroep van Gent en Antwerpen dat die geheimhoudingsplicht de burgers moet beschermen en niet de politiekorpsen zelf.”

De rechtbank oordeelde dat de man wel degelijk gebonden was door het beroepsgeheim en dat die geheimhoudingsplicht in dit geval ook de burgers beschermde. Die burgers hadden er immers belang bij dat de politie bestuurders die dronken achter het stuur zaten of te snel reden kon controleren, en op die manier de verkeersveiligheid kon verhogen.