Google wil in Denemarken zijn vijfde rekencentrum in Europa bouwen. Het stroomverbruik van de site nabij Fredericia, in het westen van het land, zal volledig opgevangen worden met hernieuwbare energie, zo maakte het internetconcern dinsdag bekend.

Google investeert in het rekencentrum 600 miljoen euro. De bouwwerken moeten klaar zijn tegen 2021. Google heeft in Europa al rekencentra in Ierland, Finland, Nederland en België.