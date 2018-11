Australische stervoetballer Tim Cahill beleeft emotioneel afscheid van Socceroos

Tim Cahill heeft op 38-jarige leeftijd op een emotionele manier afscheid genomen van het Australisch elftal. Tegen Libanon (3-0 winst) speelde Cahill zijn laatste internationale wedstrijd. Het publiek beloonde haar held met een staande ovatie.

Australië wist Libanon makkelijk te kloppen met 3-0 na goals van Martin Boyle (2) en Mathew Leckie, maar dat zullen we van deze wedstrijd niet onthouden. Kort voor affluiten betrad Australisch voetbalicoon Tim Cahill onder luid applaus voor de laatste keer het terrein.

Maar liefst 108 wedstrijden verdedigde Cahill de Australische kleuren, waarin hij 50 keer wist te scoren. Hiermee is hij ook de all-time Australische topschutter.

In zijn laatste wedstrijdminuten met de Socceroos kwam de aanvaller niet tot scoren. Wel kreeg Cahill de kapiteinsband om de arm en scandeerde het publiek zijn iconische bijnaam “Timmy”.

De Australische aanvaller wordt algemeen beschouwd als de beste Australische voetballer aller tijden en hij speelde mee op vier wereldkampioenschappen.

Cahill speelde zijn eerste wedstrijd voor het Australische elftal in 2004. In clubverband scoorde hij meer dan 100 doelpunten in 14 jaar Engeland bij Milwall en Everton, alvorens in Amerika en India te gaan voetballen. Na het WK 2018 in Rusland kondigde Cahill zijn afscheid aan.

De Australische aanvaller reageerde na het laatste fluitsignaal fier en emotioneel tegelijk: “Het is de eerste keer dat ik ween tijdens een voetbalwedstrijd en ik ben er fier op. Elke keer ik het groen-goud truitje aantrok, speelde ik met het hart. Bedankt Australië.”

Het afscheid van Cahill, die in clubverband uitbolt in de Indian Super League bij Jamshedpur, had ook een ‘Belgisch’ tintje. Doelmannen Mathew Ryan (ex-Club Brugge en Genk) en Danny Vukovic (Racing Genk) speelden elk een helft en waren zo getuige van het emotionele afzwaaien.