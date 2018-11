Onder heel wat persbelangstelling werd maandag de kerstboom voorgesteld aan de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania. De twee zagen er erg blij uit en maakten een toertje rond de boom terwijl 'Oh denneboom' werd gespeeld door een liveband. De kerstboom zal, eenmaal hij versierd is, in de Blauwe Kamer te zien zijn.