De Wever licht ‘Bourgondische coalitie’ toe: “Veel kiezers van N-VA en SP.A gaan dit geen fijne gedachte vinden”

Antwerpen - De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft dinsdagmiddag een toelichting gegeven bij de beslissing om coalitiegesprekken te starten met Open VLD en SP.A. De keuze voor de socialisten is opvallend, realiseert de burgervader zich: “Veel kiezers van N-VA en SP.A gaan dit geen fijne gedachte vinden.” Hij benadrukte bovendien dat het geen afrekening met Kris Peeters en CD&V is.

De Wever kwam dinsdagmiddag samen met de overige hoofdrolspelers van de zogeheten Antwerpse ‘Bourgondische coalitie’: SP.A-kopstuk Jinnih Beels en Open VLD-lijsttrekker Philippe De Backer. Om 14.00 uur werd het akkoord om te onderhandelen voorgesteld.

Het kwam maandag als een grote verrassing toen De Wever aankondigde in een bestuur te willen stappen met – naast Open VLD – SP.A. Nota bene de partij die de N-VA zes jaar geleden uit het stadhuis joeg. “Maar er is sinds 2012 veel water door de Schelde gevloeid”, zei De Wever daarover tijdens een persmoment. “Iedereen is zes jaar later iemand anders.”

Kris Peeters en CD&V vallen buiten de boot in de Bourgondische coalitie. Foto: Photo News

“Geen afrekening met Kris Peeters”

Bovendien had hij niet veel keuze, verklaarde de burgemeester: “We hebben altijd gezegd dat 30 zetels het minimum is. Met deze coalitie hebben we er eentje meer. Na het afhaken van Groen bleven er maar twee formules over met 30+ zetels. Dit en die met CD&V. We geven dit nu een kans.”

Dat CD&V buiten de boot valt, is geen bewuste sneer naar die partij, benadrukte De Wever. “Het is een positive keuze vóór een partner (waarmee De Wever SP.A bedoelt, nvdr.), niet een negatieve keuze tegen een bepaalde partner (CD&V, nvdr.). Dit is geen afrekening met Kris Peeters. Kiezen is verliezen.”

“Geen fijne gedachte”

De burgemeester is zich ervan bewust dat het voor zijn eigen achterban, evenals die van de SP.A een opvallende samenstelling is. “Veel kiezers van N-VA en SP.A gaan dit geen fijne gedachte vinden.”

Dat de onderhandelingen met SP.A niet eenvoudig worden, beseft de burgmeester ten volste. “We wilden een stabiele coalitie. We kiezen voor SP.A omdat de kiezers de teerling zo geworpen hebben. Het worden geen evidente en pittige onderhandelingen. We zullen zien waar we landen.”

Ook SP.A-frontvrouw Jinnih Beels weet dat het nog alle kanten op kan: “We willen vooral sociale accenten leggen. De verschillen zijn uiteraard groot. Je moet de kans grijpen om in gesprek te gaan. Lukt het niet, even goede vrienden. Er is vertrouwen om het te doen, maar of we eruit gaan geraken weet ik niet.”

Bart De Wever staat de pers te woord. Foto: BELGA

“Hoofddoekenverbod moet sneuvelen”

Hoewel er niemand “voor de camera wilde onderhandelen”, zetten met name SP.A’ers hun hakken stevig in het zand tijdens interviews. “Het hoofddoekenverbod moet voor ons sneuvelen, altijd gezegd. Ik spreek nooit in termen van breekpunten. Maar de huidige polarisatie van de stad is niet goed”, aldus Yasmine Kherbache.

Ook Tom Meeuws deed een duit in het zakje. Hij liet weten dat SP.A op zijn strepen zal blijven staan wat het mobiliteitsbeleid, de nood aan extra sociale woningen en de armoedebestrijding betreft. Meeuws liet verder weten dat zijn partij De Wevers stijl graag ziet veranderen. “Als het met ons is, zullen het beleid en de stijl moeten veranderen.”

SP.A’ers Tom Meeuws, Jinnih Beels en Yasmine Kherbache op pad. Foto: ISOPIX

Bourgondische coalitie

De Wever had maandag meteen een naam klaar voor zijn beoogde bestuur, de Bourgondische coalitie (naar de kleuren op het wapenschild van de Franse regio). Het was even zoeken naar een geschikte verbinding van geel, blauw en rood. “De kleuren komen ook voor in de vlag van Venezuela, Mongolië, Roemenië, Tsjaad, maar dat zijn allemaal landen waar we geen voorbeeld aan willen nemen”, aldus De Wever.

Op de vraag of er ook op federaal niveau mogelijkheden zijn voor een politieke samenwerking tussen N-VA en SP.A, antwoordde De Wever formeel: “We zullen zien wat de kiezer in mei 2019 in het bakje legt. Maar ik leg geen link met de volgende verkiezingen. Ik maak heel duidelijk geen opening naar Di Rupo.”