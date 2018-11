UEFA-voorzitter gelooft niet in plannen van Pro League om macht makelaars in te perken

Sommige voorstellen die in de schoot van het Propere Handen-onderzoek zijn ontsproten aan het brein van onze grote clubs, zijn behoorlijk revolutionair. In die mate zelfs dat UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin er niet in gelooft. Dat vertelde hij in Brussel.

In de nasleep van het Propere Handen-onderzoek wil de Pro League meer transparantie maar wil het ook de macht van spelersmakelaars beteugelen, zo kon u twee weken geleden al in Het Nieuwsblad lezen (lees hier). Commissies worden nu door clubs betaald maar de Pro League wil dat spelers in België zelf de erelonen aan hun spelersmakelaars gaan betalen. Ook wil de Pro League een plafond opleggen aan de commissies en zelfs succes fees – zoals bijvoorbeeld circa 10 miljoen euro die Christophe Henrotay opstreek in de transfers van Leander Dendoncker en Youri Tielemans – afschaffen. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin, in Brussel, gelooft er niet in.

“Verander je iets aan de situatie door spelers hun commissies laten betalen? Wellicht vragen ze dan gewoon meer geld aan de clubs. Idem met limiteren van commissies. Als spelers bereid zijn meer te betalen, dan wordt er gewoon meer betaald. Het is heel moeilijk om dat te beperken”, zo zei Ceferin die “alle vertrouwen heeft in het Belgische gerecht”. Wel is hij zich bewust dat de macht van spelersmakelaars is toegenomen. “Bij sommige clubs is de invloed van bepaalde spelersmakelaars enorm en dat kan de competitie schaden. En dan heb ik het nog niet eens over matchfixing. We praten erover om daar misschien iets aan te doen.”

Het afschaffen van de makelaarslicentie drie jaar geleden door FIFA heeft het probleem alleen maar groter heeft gemaakt, zo zei Ceferin. “Het afschaffen in 2015 (van de licentie, nvdr.) was een fout. Daardoor hebben we nu geen enkele controle meer. Het is een van de zaken die gereguleerd moet worden, ook al is het makkelijker iets af te schaffen dan iets te reguleren. Ik heb er geen onmiddellijke oplossing voor. Spelersmakelaars vallen onder de bevoegdheid van de FIFA, maar wij kunnen uiteraard een bijdrage leveren. Het is ook de intentie van FIFA om er iets aan te doen.”