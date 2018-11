Vera had één woordje misverstaan, maar het werd haar dood. Nu is de schuldige veroordeeld tot één jaar cel

De eigenaar van een Spaans bungeejumpbedrijf is veroordeeld tot één jaar cel nadat Vera Mol (17) uit het Nederlandse Den Haag drie jaar geleden onder het toezicht van zijn instructeurs dodelijk verongelukte. Ook moet hij de ouders van het meisje een schadevergoeding van 140.000 euro betalen.

Augustus 2015. Samen met een groep Nederlandse en Belgische jongeren geniet de zeventienjarige Vera Mol uit Den Haag van een vakantie in het noorden van Spanje. Op de Cabezon de la Sal-brug beslissen ze zich te wagen aan een georganiseerde bungeesprong.

Maar dat loopt mis. Een van de instructeurs roept Vera “no jump” (“niet springen”) toe, maar omwille van het gebrekkige Engels van de instructeur, is dat niet goed verstaanbaar. Vera verstaat “now jump” (“nu springen”) en springt van de brug af, ook al was de bungeerekker nog niet beveiligd. Daardoor stort het tienermeisje neer in de afgrond. Ze is op slag dood.

Veroordeling

Nu, meer dan drie jaar na het fatale ongeluk, is de eigenaar van het bungeejumpbedrijf veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. Daarbovenop moet hij de ouders van het meisje een schadevergoeding van 140.000 euro betalen. Een straf die hij aanvaard heeft.

Hoewel de rechter nog officieel uitspraak moet doen, is de zaak in Spanje daarmee feitelijk afgerond. Tegen de man was in eerste instantie twee jaar geëist. Maar omdat hij schuld bekende, is de straf teruggebracht.

Omdat in Spanje celstraffen tot twee jaar niet worden uitgezeten, hoeft de veroordeelde ondernemer niet daadwerkelijk achter de tralies.