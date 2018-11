Handlangers prostituee sleuren Chris (39) uit rolstoel en laten hem gewond achter

Chris De Schrijver hield aan de overval onder meer een gekneusde rib en verwondingen aan de mond en de neus over. Foto: rdl

Lede - Twee gemaskerde mannen, die samen met een prostituee waren binnengeglipt hebben een verlamde man bij hem thuis in Lede overvallen. Ze lieten hem gewond op de vloer achter. De buit: nauwelijks 160 euro.

Vrijdagavond omstreeks 23.45 uur liet Chris De Schrijver (39) nietsvermoedend de vrouw binnen die al enkele keren bij hem op bezoek was geweest. Deze keer had hij haar niet gebeld, maar hij koesterde geen argwaan.

Maar plots gooiden twee gemaskerde mannen hem uit zijn rolstoel en begonnen hem meteen te slaan. Chris raakte gewond aan het hoofd, de mond en de neus. Terwijl hij op de grond lag doorzocht het trio de woning. “Uit mijn portefeuille haalden ze 160 euro, mijn bankkaart en identiteitskaart. Na ongeveer een uur is het drietal vertrokken.”

Met moeite krabbelde Chris weer overeind en alarmeerde de politie. Ook een ziekenwagen kwam ter plaatse. “Nog diezelfde avond heb ik mijn rekeningen geblokkeerd.”

De verwondingen bleken nog mee te vallen: naast een gekneusde rib en de oppervlakkige wonden, ook nog enige blauwe plekken.

Veel schrik heeft de man er niet aan overgehouden, blijkt een paar dagen na de overval. “Met mijn alarmsysteem voel ik me wel veilig.”

Of hij in de toekomst nog een beroep zal doen op een escortservice? “Allicht wel, maar ik zoek zeker iemand die te vertrouwen is, al zal dat misschien niet makkelijk zijn.”

Geen spoor van daders

Chris raakte jaren geleden grotendeels verlamd. Bij een auto-ongeval in Oordegem liep hij een zwaar rugletsel op. Een lange revalidatie volgde. Nu woont de man die moeilijk praat sedert een paar jaar zelfstandig in een aangepaste woning. “Al mijn spaarcenten zitten erin”, klinkt het.

Intussen is er van de daders geen spoor. “Onder leiding van het parket is een gerechtelijke onderzoek opgestart dat door de lokale recherche verder wordt behartigd”, aldus de politie.