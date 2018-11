Advocaat doodrijder: “Natuurlijk is hij schuldig aan de dood van Julie. Maar hij niet alleen”

Evergem - David D., de veertiger uit Evergem die vorig jaar zwaar onder invloed van drank en drugs de 22-jarige Julie Roelens doodreed in Ertvelde, hoopt in beroep op strafvermindering. “Ja, D. is schuldig aan de dood van Julie. Maar niet alleen, ook Julie draagt een deel van die verantwoordelijkheid”, meent zijn nieuwe advocaat Filip Van Hende.

“Voor mijn cliënten is het zwaar om die redenering over de zogezegde schuld van Julie nog maar eens te moeten aanhoren”, zei August Blomme, advocaat van de familie Roelens, na de zitting dinsdagochtend. David D. (40) reed in de nacht van 9 op 10 september 2017 de 22-jarige Julie Roelens dood in de Vaartstraat West in Ertvelde. De 22-jarige chiroleidster, die met een vriend terugkwam van een chirofuif, had geen schijn van kans en overleed. Toen de hulpdiensten arriveerden, stapte D. weer in zijn wagen en reed hij weg.

LEES OOK: Drie jaar cel gevorderd voor man die Julie (22) doodreed en vluchtte: “Bak bier op en coke beginnen snuiven”

D. tijdens de behandeling van de zaak voor de politierechtbank. Foto: DVH

De advocaat van D. vroeg in eerste aanleg de vrijspraak of een straf met uitstel, want volgens hem had het ongeval niets te maken met het drank- en druggebruik van D. “Julie liep naast haar fiets op de rijbaan of net op het fietspad, geen enkele bestuurder kon dit ongeval voorkomen”, klonk het toen. De rechter volgde niet, en veroordeelde D. tot vier jaar cel, acht jaar rijverbod en een geldboete.

“Gedeelde schuld”

D. ging in beroep, en vroeg gisteren bij monde van zijn nieuwe advocaat Filip Van Hende strafvermindering. “Uiteraard is D. schuldig aan de dood van Julie”, zei Van Hende. “Ik distantieer me van het pleidooi van mijn voorganger, die de schuld volledig bij Julie legt. Dat is een wereldvreemde inschattingsfout. Maar: wij menen dat er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid.”

LEES OOK: Doodrijder van Chiroleidster Julie (22): “Waarom ik doorreed? Ze was in goede handen”

Volgens Van Hende is D. verantwoordelijk voor zijn rijden onder invloed van drank drugs die avond, dat mee aan de basis lag van het ongeval. Maar Van Hende meent ook dat Julie op de rand van de rijbaan wandelde, en niet op het fietspad. “Hoe moeilijk het ook is, de waarheid heeft zijn rechten. En dus ligt de schuld ook deels bij haar”, klonk het. Hij merkte ook op dat haar fietsverlichting niet brandde, en dat D. amper twee seconden had om haar te zien en te reageren. “Geen enkele bestuurder kan dan nog ingrijpen”, aldus Van Hende. Volgens hem is een straf onder probatievoorwaarden de juiste straf, om D. te kunnen laten begeleiden voor zijn middelengebruik.

Het bidprentje van Julie Roelens: een collage van foto’s uit haar jonge leven. Foto: MWM

Meester Blomme kon zich niet vinden in het vernieuwde pleidooi. “Men distantieert zich van de vorige advocaat die de schuld bij Julie legde, en gaat vervolgens driekwartier lang uitleggen waarom het Julies schuld geweest zou zijn. Over het middelengebruik van meneer werd bijna niets gezegd.” Voor hem is het duidelijk: D. reed in zijn toestand het fietspad op en maaide Julie omver. “Niemand bewijst dat ze wél op de rijbaan liep, en het feit dat haar fietsverlichting niet brandde doet er niet toe: als voetganger ben je niet verplicht je te verlichten.”

Het parket zag een strafvermindering ook niet meteen zitten en vroeg vier jaar cel, vijf jaar rijverbod en een boete van 4.000 euro voor D. Over de gevraagde straf onder voorwaarden adviseerde de procureur negatief. Op 18 december valt het vonnis.