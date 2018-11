Dries Mertens: “Ik vind het niet kunnen dat ik bij Napoli op de bank zit”

Dries Mertens heeft zijn ongenoegen geuit over zijn situatie bij zijn club Napoli, waar hij onder de nieuwe trainer Carlo Ancelotti niet altijd in de basisploeg staat. “Ik vind het niet kunnen, en dat heb ik hem (Ancelotti, nvdr) ook gezegd”, zegt de Leuvenaar in een interview met weekblad Humo.

Mertens begon dit seizoen in precies de helft van de wedstrijden van Napoli (8 van de 16) in de basis, in de rest kwam hij als invaller het veld op. In september zei Mertens nog dat zijn verminderde speeltijd afgesproken was omdat hij na het WK in Rusland later aangesloten was bij de spelersgroep van Napoli, maar nu lijkt de Rode Duivel al heel wat minder tevreden met zijn geschipper tussen basisploeg en bank.

“Intussen ben ik wel klaar (om te spelen, nvdr), maar zet onze trainer me toch op de bank. Dat vind ik niet kunnen, en dat heb ik hem ook gezegd”, vertelt hij in Humo.

Mertens scoorde dit seizoen al zeven doelpunten in de competitie en één in de Champions League voor Napoli. Begin deze maand lukte hem als basisspeler nog een hattrick tegen Empoli, maar één week later begon hij op het veld van Genoa… op de bank.

