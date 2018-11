Leuvense oogarts roept op kinderen te laten buiten spelen om bijziendheid te voorkomen

Leuven - Professor Ingele Casteels, diensthoofd oogziekten aan het UZ Leuven, roept ouders op om hun kinderen enkele uren per dag te laten buiten spelen in het volle daglicht. Het is volgens haar de enige behandeling waarvan bewezen is dat ze het ontstaan van bijziendheid kan voorkomen en ook nuttig als behandeling van dit oogprobleem.

Wereldwijd neemt bijziendheid alsmaar toe. In Zuidoost-Azie is er zelfs sprake van epidemische proporties met in sommige stedelijke gebieden tot 85 procent jongeren die minder goed in de verte zien. Ook in de VS steeg bijziendheid de laatste dertig jaar van 25 naar 44 procent en in Europa wordt eveneens een stijgende trend vastgesteld. “Voor België heb ik geen exacte cijfers, maar het is heel goed mogelijk dat bijziendheid ook hier stevig toeneemt. Ik zie zelf toch veel meer brilletjes dan vroeger”, aldus Casteels in de Dagkrant van de KU Leuven.

Een waterdichte verklaring voor deze toename is er niet. De genetische factor speelt ongetwijfeld een rol bij het ontstaan van bijziendheid, maar verklaart de enorme toename niet. “Daarvoor moeten we naar onze veranderde omgeving en gewoontes kijken. We zijn meer in steden gaan wonen, zitten vaker binnen en onze kinderen zitten vandaag ook veel langer op hun smartphone of computer”, aldus Casteels.

De link tussen bijziendheid en “nabijwerk”, zoals lezen, werd in het verleden reeds vaak vastgesteld. Zo zijn er bij orthodoxe Joden, waar jongens veel meer in boeken zitten dan meisjes, veel meer bijziende jongens.

Alhoewel er hiervoor nog geen verklaring is, blijkt dat buiten spelen in het volle daglicht zeer goed is voor een gezonde ontwikkeling van het oog. “En dus vragen we aan de ouders van bijziende patiënten altijd of deze wel voldoende buiten spelen. Enkele uren buiten spelen, zeker tijdens donkere wintermaanden, is niet steeds evident, maar het loont de moeite. Er moet ook veel meer glas komen in klaslokalen waar onze kinderen uren per dag doorbrengen. En ze moeten zo veel mogelijk buiten op lesvrije momenten”, aldus Casteels.