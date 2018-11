Dit is de deal die voetbalmakelaar Dejan Veljkovic sloot met het gerecht

Dejan Veljkovic is dinsdag vrijgelaten in het onderzoek naar gesjoemel in het voetbal en zal als spijtoptant meewerken met het gerecht. Kris Luyckx, zijn advocaat, gaf zopas meer uitleg bij de deal. Hij komt er met 5 jaar voorwaardelijk vanaf als hij alles vertelt wat hij weet.

Veljkovic heeft het gerecht zijn volledige medewerking beloofd. Meer zelfs, hij zal als spijtoptant helpen om het gesjoemel uit de voetbalwereld te helpen. Zo zal hij onder meer de werkwijze van clubs, spelers en makelaars toelichten. Hij zal verklaringen afleggen over de begunstigden van financiële constructies en de betrokkenheid van personen toelichten die in het dossier nog niet gekend zijn of waarvan hun rol nog niet duidelijk is. “Bij het begin van de ondervraging hebben de speurders tegen mijn cliënt gezegd dat hij maar alles moest opbiechten omdat ze toch alles al wisten. Wel, ik kan u zeggen dat dit niet zo was”, aldus zijn advocaat Kris Luyckx.

In ruil voor alles wat hij weet, heeft zijn advocaat Kris Luyckx met het gerecht een deal gesloten.

Spelersmakelaar Dejan Veljkovic krijgt maximaal een straf van vijf jaar met uitstel, een geldboete van 80.000 euro met uitstel en een verbeurdverklaring van al het illegaal verworven geld uit zijn activiteiten als makelaar. “Het is duidelijk dat er gedurende de voorbije jaren flink wat geld door de handen van Velkovic gegaan is dat uitgedeeld moest worden aan verschillende actoren aan de hand van officieuze contracten”, zei Luyckx. “Niet al dat geld is bij hem blijven kleven. Het deel dat Veljkovic zelf heeft verworven wordt nu precies berekend aan de hand van de verklaringen van mijn cliënt en de vaststellingen die de speurders hebben kunnen doen.”

In normale omstandigheden zou Veljkovic tot 15 jaar riskeren als hij wordt veroordeeld voor zijn aandeel in het onderzoek ‘Propere Handen’. Maar door de deal zal hij allicht niet meer terug moeten naar de cel.

Regeling zelf voorgesteld

Veljkovic vroeg zelf de regeling aan, zei Kris Luyckx dinsdagmiddag op een persconferentie. “En daarvoor waren verschillende redenen”, legt zijn advocaat Kris Luyckx uit. Veljkovic zou zwaar zijn vermagerd in de gevangenis van Lantin, en zou fysiek dan ook opzien tegen een langere voorhechtenis en een jarenlange procedureslag met als mogelijke uitkomst een gevangenisstraf van 15 jaar. “Daarnaast wil Veljkovic met zijn medewerking tonen dat hij niet de malafide voetbalmakelaar is waarvoor hij nu wordt versleten.”

Volgens zijn advocaat kiest Veljkovic ervoor om niet meer in dat circuit mee te draaien. “Een man die omschreven wordt als een aangename en charmante man, mag niet verpieteren in een gevangenis”, zegt Luyckx. “Hij heeft ingezien dat hij werkzaam was in een sector die door en door verrot was en waar niet alleen op financieel vlak normeloosheid de norm was. Hij wil niet meer actief zijn in een sector waar niet alleen makelaars, maar ook clubs, spelers, bestuurders en bondsorganen op meer dan geregelde basis meedraaien in een carrousel van zwart geld en omkoping. We hebben de voorbije dagen gezien dat sommigen fluitend uit de rechtbank stappen. Meneer Veljkovic wil hier niet alleen voor opdraaien. Hij heeft ook de vaste wil om er mee voor te zorgen dat er in de Belgische voetbalwereld echt iets zal veranderen, zodat er voor eens en altijd een einde kan worden gesteld aan alle wantoestanden. Al is dat misschien een illusie. Op termijn wil hij misschien ook getuigen bij de Belgische voetbalinstanties, maar dan zal de Belgische voetbalbond eerst zelf zijn huishouden op orde moeten zetten. U begrijpt dat hij niet bij de duivel wil gaan biechten. Bij de bond zullen ze allicht mijn telefoonnummer wel kunnen vinden.”

Wat gaat Veljkovic nu allemaal vertellen aan het gerecht?

“Mijn cliënt zal zijn werkwijze als makelaar in binnen- en buitenland toelichten. Ook die van de clubs, spelers en andere makelaars. Hij zal het eventueel ook hebben over de rol van journalisten. Bovendien zal hij zijn boekje opendoen over de financiële afspraken die gemaakt zijn en de geldstromen die tot stand gekomen zijn uit alle officiële en niet officiële contracten. Hij zal zijn medewerking verlenen aan het in kaart brengen van de financiële stromen in binnen- en buitenland en alle begunstigden daarin. Dan gaat het ook over personen die nog niet verdenking werden gesteld. Tot slot zal hij ook vertellen over wat hij weet over de mogelijke beïnvloeding van wedstrijden waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken was.”

Veljkovic blijft sowieso verdachte in het dossier en moet zich aan een aantal strikte voorwaarden houden. Zo mag hij geen contact hebben met andere verdachten in het dossier, mag hij het land niet verlaten en moet hij beschikbaar blijven van het gerecht.

Dejan Veljkovic is naast Mogi Bayat een spilfiguur in het grootschalige voetbalschandaal dat vorige maand losbarstte. De Servische makelaar wordt onder meer verdacht van fraude en matchfixing in de degradatiestrijd van vorig seizoen in eerste klasse.