Pieter De Crem stopt met nationale politiek

Na Jo Vandeurzen heeft ook CD&V-kopstuk en burgemeester van Aalter Pieter De Crem aangekondigd dat hij na de volgende verkiezingen stopt met nationale politiek.

Dinsdagavond maakt CD&V bekend wie de lijsttrekkers worden bij de federale, regionale en Europese verkiezingen in mei. Na partijgenoot Vandeurzen heeft ook staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem aangekondigd dat hij geen ambitie meer heeft om een lijst te trekken, noch Vlaams noch federaal.

Nu De Crem wegvalt, biedt dat CD&V de kans om een jonger parlementslid te lanceren in Oost-Vlaanderen. Voor de federale lijst valt dan de naam van Vincent Van Peteghem, de nieuwe burgemeester van De Pinte. Voor de Vlaamse lijst ligt Joke Schauvliege in poleposition.

In West-Vlaanderen zijn de posities van Vlaams viceminister-president Hilde Crevits en Kamerlid Hendrik Bogaert onaantastbaar.

Ook in Vlaams-Brabant lijkt er niet te tornen aan de lijsttrekkers Koen Geens en Peter Van Rompuy. Op de Antwerpse en Limburgse Kamerlijst zijn respectievelijk fractieleider Servais Verherstraeten en voorzitter Wouter Beke zekerheden.

Voor Europa valt de naam van Kris Peeters steeds nadrukkelijker.

Troostprijs

De 56-jarige De Crem kreeg in deze regering de portefeuille Buitenlandse Handel als een soort troostprijs. In de regering-Di Rupo was De Crem nog vicepremier en minister van Defensie. Hij is al sinds 1995 burgemeester in Aalter.