Advocaat van Mogi Bayat reageert op deal Dejan Veljkovic: “Nu zwijgen wij ook niet meer”

“Gewoonweg hallucinant.” Zo omschrijft de advocaat van spelersmakelaar Mogi Bayat de deal die het gerecht sloot met die andere in opspraak geraakte spelersmakelaar Dejan Veljkovic. “Nu zwijgen wij ook niet meer”, aldus Jean-Philippe Mayence.

“Wij hebben het spel netjes gespeeld. We hebben het onderzoeksgeheim niet geschonden en weigeren interviews te geven… Maar onze eerlijkheid keert zich nu tegen ons”, aldus een kwade Mayence in La Dernière Heure. “We worden langs alle kanten aangevallen. Door Roland Duchâtelet (de voormalige eigenaar van voetbalclub Sint-Truiden, nvdr.), door sportjournalisten die meneer Bayat niet mogen en daarom maar schaamteloos het vermoeden van onschuld schenden. Een schandalige heksenjacht tegen iemand die niet weet hoe hij zichzelf ertegen moet verdedigen, tegen iemand waarvoor iedereen de afgelopen jaren een diepe buiging maakte omdat hij de enige was die de sportieve problemen kon oplossen. De transfers die hij geregeld heeft, hebben de Belgische clubs meer dan 200 miljoen euro opgeleverd.”

Lekken van het gerecht?

De advocaat insinueert ook dat het gerecht zelf informatie over het onderzoek lekt. “Wij hebben nog geen toegang tot het dossier, maar toch merk ik dat anderen al zaken weten over de volgende raadkamer (van 27 november, nvdr.) waarvan wij nog niet op de hoogte werden gebracht. De lekken bevatten dan nog zaken die compleet onwaar zijn en niet bij ons werden gecontroleerd. Men kan zich afvragen wie er achter zulke lekken kan zitten.”

Mayence pleit vaker voor voorwaardelijke vrijlatingen en vindt het vreemd dat zijn cliënt nog in de cel moet blijven. “Bayat is geen gevaar voor de openbare veiligheid. Bovendien gaat het hier alleen om een beschuldiging van fiscale fraude. Mijn cliënt heeft nooit contacten gehad met scheidsrechters of clubbestuurders die betrokken zijn bij matchfixing. Het gaat hier enkel en alleen over het niet aangeven van bepaalde commissies waardoor mijn cliënt bepaalde belastingen niet betaald zou hebben. Wat helemaal niet klopt, is dat mijn cliënt meermaals langs de kassa passeerde bij transfers zoals die van Soufiane Hanni (van Anderlecht naar Moskou, nvdr.). Echt het enige dat mijn cliënt ten laste wordt gelegd is of hij al dan niet 50.000 euro commissie in het zwart kreeg.”

“Safe room”

De advocaat kwam ook nog eens terug op het verhaal van de “horlogeverpakkingen”. “Het was een van de belangrijke items in de persconferentie van het federaal parket, maar veertig dagen nadat ze mijn cliënt opsloten, hebben ze er nog geen enkele vraag over gesteld.”

Ook het feit dat het de speciale eenheden waren die Bayat kwamen arresteren, zit de advocaat hoog. “Omdat hij een safe room zou hebben, luidde het. Maar dat is een volstrekt onaanvaardbaar excuus. De vorige eigenaar van de woning wilde er een soort van atoomschuilplaats van maken. Toen meneer Bayat het huis kocht, heeft hij er een speelkamer voor zijn kinderen van gemaakt.”

De maat is dus vol, besluit een kwade Mayence. “Wie mijn cliënt nu nog aanvalt, mag zich aan een reactie verwachten. Nu zwijgen wij ook niet meer.”

