Filip toont Macron zijn schilderij van Elisabeth

Koning Filip heeft de Franse president Emmanuel Macron een schilderij getoond dat hij van zijn oudste dochter prinses Elisabeth heeft gemaakt. Dat deed hij tijdens een privélunch gisteren op het Koninklijk Paleis. Het was een intiem onderonsje onder vieren, met ook koningin Mathilde en Brigitte Macron. Voorts was er niemand bij.

LEES OOK: Zo heeft koning Filip zijn oom Boudewijn geschilderd

Aan tafel namen de vorsten en het presidentieel koppel de tijd om elkaar beter te leren kennen. Filip en Mathilde vertelden onder meer over hun vier kinderen. Dus ook over Elisabeth (17) en over haar studies in het buitenland. De troonopvolgster is in september begonnen op een internationale kostschool in Wales, waar ze de laatste twee jaar van het middelbaar onderwijs afmaakt. In plaats van een foto van haar liet hij dus zijn schilderij zien. Het is geen heel recent portret van haar, maar je herkent haar uiteraard.

LEES OOK: De man die de koninklijke familie leert schilderen: “Mathilde heeft al model gespeeld voor Filip”

Van koning Filip weten we pas sinds dit jaar dat hij in zijn vrije tijd schildert. Volgens onze informatie ontdekte hij zijn passie voor verf en borstel al in juli 2014, een jaar na zijn troonsbestijging. Zijn echtgenote koningin Mathilde zou hem die hobby hebben gesuggereerd, om zijn stress te kanaliseren. Afgelopen zomer toonde Filip voor het eerst twee schilderijen aan het grote publiek, twee portretten van zijn oom koning Boudewijn. Het was bekend dat hij ook Elisabeth heeft geschilderd, maar het is pas nu dat we daar een beeld bij kunnen vormen. Zijn portret van koningin Mathilde is nog geheim.

Filip is een autodidact. Maar als hij op weekend is in zijn buitenverblijf in Ciergnon, loopt hij langs bij kunstschilder Pierre Chariot (89). Die geeft hem tips.

“Er zitten nog kleine onvolmaaktheden in zijn portretten en landschappen”, vertelde Chariot twee weken geleden in onze krant. “Ik begeleid hem. Of hij een goeie leerling is? Zeker. Hij weet wat hij wil. Hij schildert de lucht, de bomen en een vijver, en ik help bij de afwerking.”