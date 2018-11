Sint-Gillis-Waas -

Een opa, een papa en een zoon die op dezelfde dag jarig zijn. Het is heel uitzonderlijk en toch is het zo bij de familie Broeckaert uit De Klinge bij Sint-Gillis-Waas. Afgelopen zaterdag 17 november is kleine Oliver geboren. Ook papa David verjaart op die dag dus, net als opa Willy. Wij zochten de drie jarigen vanmiddag op bij hen thuis.