Proces tegen Guy Van Sande kan nog niet starten

Veurne - In een dossier van kinderporno heeft de advocaat van een verdachte beroep aangetekend tegen de verwijzing door de raadkamer van Veurne. De man uit Diksmuide had de buitenvervolgingstelling gevraagd, maar in de beschikking is enkel sprake van opschorting. Het proces tegen onder andere acteur Guy Van Sande kan dus voorlopig niet van start gaan.

In een lopend onderzoek naar kinderporno bij een man kwamen de speurders uit Veurne in juni 2016 bij twee verdachten uit het Antwerpse terecht. De feiten speelden zich af in een dubieuze chatroom waar kinderporno werd uitgewisseld. Een professor van de Universiteit Antwerpen werd door de onderzoeksrechter aangehouden en zat een tijdje in voorhechtenis. Guy Van Sande werd na verhoor onder voorwaarden vrijgelaten. Toen de heisa losbrak, nam de acteur ook ontslag als schepen voor N-VA in Edegem.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne, wilde de 55-jarige Van Sande voor de rechter brengen op verdenking van bezit, productie en verspreiding van kinderporno. De acteur gaf toe dat hij de bewuste chatroom bezocht, maar minimaliseert zijn aandeel in de zaak. Ook voor de professor en de man uit Diksmuide werd de verwijzing naar de correctionele rechtbank gevraagd.

Op 9 oktober boog de raadkamer zich over de verwijzing. De verdediging van de Diksmuidenaar pleitte om zijn cliënt buiten vervolging te stellen. De advocaten van de Guy Van Sande en de professor vroegen om opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden.

De raadkamer besliste op 23 oktober om de drie verdachten naar de correctionele rechtbank te verwijzen, maar in die beschikking sloop een foutje. “In de beschikking gaat het enkel over opschorting, maar over de door ons gevraagde buitenvervolgingstelling wordt met geen woord gerept”, aldus meester Pieterjan Dens. De advocaat van de man uit Diksmuide tekende beroep aan, waardoor de KI in Gent zich over de kwestie moet uitspreken.

Het is niet duidelijk hoe lang die procedure zal aanslepen. De andere verdachten gingen niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer.