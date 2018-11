15 jaar geleden droeg hij de broodjes rond, nu stapelt hij de prijzen op: vrienden verklaren het succes van tv-maker Tim Van Aelst

Benidorm Bastards, Wat Als?, Safety First en nu ook Hoe Zal Ik Het Zeggen?: het lijkt wel alsof alles wat tv-maker Tim Van Aelst (40) aanraakt, verandert in goud. Of toch minstens in een Emmy Award. En dat terwijl hij 15 jaar geleden nog manusje-van-alles was. Zijn beste vrienden verklaren het succes van Van Aelst.