Kroatië in de ban van mysterie: wie zette bronzen WK-medaille van 1998 te koop?

Een bronzen medaille van Kroatië vanop het WK van 1998 is dinsdag te koop gezet op de veilingwebsite the-saleroom.com. De verkoper is voorlopig niet bekend. De Kroatische voetbalbond weet van niets, terwijl de lokale media in de ban zijn van het mysterie.

De verkoper wijst op het bijzondere karakter van het kleinood. “Er zijn slechts dertig exemplaren beschikbaar van de medaille”, klinkt het. “Ze is enorm zeldzaam.” De waarde wordt op de site geschat op 7.500 euro. Op 7 en 8 december zullen geïnteresseerden de medaille kunnen kopen.

De Kroatische voetbalbond HNS liet intussen weten niet op de hoogte te zijn van de verkoop. “We hebben de medaille niet gezien en niemand heeft ons iets laten weten”, verklaarde de bond in een mededeling. “De medailles zijn eigendom van de bezitters. Zij mogen ermee doen wat ze willen.”

Intussen proberen de voetbalmedia in Kroatië te weten te komen wie de mysterieuze verkoper is. Naast de spelers kregen alleen enkele leden van de staf de plak. Toenmalig bondscoach Miroslav ‘Ciro’ Blazevic kan de nieuwsgierige Kroaten niet verder helpen. “Misschien is de medaille wel gestolen”, vertelde hij in een lokale krant. “Ik kan gewoon niet geloven dat een van mijn spelers ze te koop zet.”

De derde plaats op het WK in Frankrijk was lang de beste Kroatische WK-prestatie ooit. Afgelopen zomer deden de Kroaten in Rusland echter beter, met een tweede plaats. Frankrijk was toen te sterk in de finale. (belga)