Colruyt roept kip-mosterdsalade terug

Omdat er mogelijk deeltjes glas of plexiglas aanwezig zijn in een aantal verpakkingen van Boni Selection kip-mosterdsalade met uiterste consumptiedatum (TGT) 24/11/2018, roept Colruyt het product terug. De salade wordt verkocht door Colruyt België en Luxemburg en in de Colruyt-webshop via Collect&Go.