Gerecht onderzoekt giften aan partij Franse president Macron

Het parket van Parijs heeft dinsdag een vooronderzoek geopend om te achterhalen wie er achter giften aan La République en marche (LREM) zit, de partij van president Emmanuel Macron. Het gaat om giften voor een omvang van 144.000 euro.

De Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) bond op 12 november de kat de bel aan bij het parket van Parijs. De instantie die de campagne- en partijfinanciering tegen het licht houdt, signaleerde feiten die mogelijk een inbreuk betekenen op de transparantiewetgeving, bevestigt een gerechtelijke bron de informatie waarmee radiozender Europe 1 op de proppen kwam.

De commissie kan de oorsprong van in totaal 144.000 euro aan giften aan de presidentiële partij in 2017 niet achterhalen. Het parket wil achterhalen wie achter de giften zit, om te verifiëren of niemand meer dan het wettelijk plafond voor giften aan partijen gegeven heeft. Die drempel ligt op 7.500 euro per persoon en per jaar.

Volgens Europe 1 is er momenteel geen vermoeden van fraude of illegale financiering. Maar omdat de herkomst van de giften in kwestie niet bekend is, is een onderzoek volgens het parket gerechtvaardigd, aldus de zender.

Macron won in 2017 de presidentsverkiezingen en zijn partij won nadien de parlementsverkiezingen.