Eindelijk regen in door bosbranden geteisterde Californië: al brengt de neerslag ook een nieuw gevaar met zich mee

Voor het eerst sinds het losbarsten van de Camp Fire, met nu al 79 slachtoffers de dodelijkste bosbrand ooit in Californië, gaat het eindelijk regenen in de regio. Goed nieuws voor de inwoners, want zo worden de vlammen wat ingedijkt, maar de neerslag brengt ook een nieuw gevaar met zich mee. Modderstromen.

Elf dagen geleden barstte de bosbrand los in het noorden van Californië. Door de felle wind kon de vuurzee zich snel en meedogenloos verspreiden. Een gebied groter dan 600 vierkante kilometer werd al vernield. Minstens 79 mensen lieten het leven, bijna 1.000 anderen zijn nog vermist en nog veel meer anderen moesten noodgedwongen hun woning verlaten.

Hoewel de brand nog altijd niet onder controle is, sijpelt er toch een beetje goed nieuws binnen voor de inwoners. Het gaat deze week eindelijk regenen, waardoor de vlammen mogelijk bedwongen kunnen worden. Daarnaast zullen de druppels er ook voor zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert.

De neerslag gaat echter ook gepaard met een nieuw gevaar. Omdat er zo’n groot gebied in de as gelegd werd, is er nog maar weinig vegetatie over om die regen op te nemen. Daardoor is er in het gebied een verhoogd risico op modderstromen. Iets wat vooral gevaarlijk kan zijn voor de brandweermannen. “Ze moeten het vuur nu bestrijden in bergachtige gebieden”, zegt Scott McLean van het Californische bosbeschermingsagentschap Cal Fire. “In ravijnen, canyons, erg steil en ruw gebied. Ze moeten over wegen vol stof en as, smalle baantjes… En nu verandert alles er in modder. Levensgevaarlijk.”

