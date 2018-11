Wagen van vermiste Waregemnaar na vier jaar uit Leie gevist

Waregem - Na vier jaar is er eindelijk een doorbraak in het verdwijningsdossier van Filip Migneau uit Waregem. Bij een routine zoekactie op de Leie haalde een team onder leiding van de Cel Vermiste Personen dinsdagavond zijn auto uit het water in Sint-Baafs-Vijve.

Filip Migneau is al vermist sinds 24 februari 2014. De toen 45-jarige man vertrok die dag met zijn wagen naar zijn werk in Kruishoutem, maar hij is er nooit aangekomen. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem. Zijn familie leefde al die jaren in onzekerheid over zijn lot.

Maar nu vier jaar later is er een doorbraak in het dossier. In de Leie in Sint-Baafs-Vijve, bij de Aloise Biebuyckstraat, haalde dinsdagavond een team onder leiding van de Cel Vermiste Personen zijn Volkswagen Golf uit het water. Het voertuig lag in de midden van de Leie en moest met speciale luchtkussens naar boven worden gehaald. Toen de takelaar het op de oever tilde, hadden de speciale diensten van de federale politie snel zekerheid dat het over de Volkswagen van Migneau ging.

Of de man zelf in de wagen zit, zal nog moeten blijken. Het Disaster Victim Identification zal het voertuig verder onderzoeken op menselijke resten. De man zelf is dus voorlopig nog niet terug gevonden.

De zoekactie die gebeurde op de Leie was een routineactie die geregeld wordt gedaan. In Wielsbeke worden woensdag nog twee wrakken uit het water gehaald. Ook in Lauwe werd dinsdagmorgen een Peugeot opgevist. Dat bleek wellicht een gestolen wagen te zijn.