De opmerkelijke keuze van De Wever: waren N-VA en SP.A geen gezworen vijanden? En wat met Groen?

Antwerpen -

Antwerpen is op weg naar een onuitgegeven coalitie. Burgemeester Bart De Wever gaat in zee met de tot voor kort verfoeide socialisten. Ook Open VLD mag meedoen. CD&V wordt dan weer veroordeeld tot de oppositie. Zijn N-VA en SP.A dan geen gezworen vijanden? En hoe komt Groen hieruit? Wij beantwoorden deze en zeven andere vragen over de ‘Bourgondische coalitie’.