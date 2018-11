Vlaamse laat zich volledig naakt interviewen op Franse televisie

In het Franse tv-programma “Stupéfiant!” (France 2) is het Vlaamse model Marisa Papen (26) volledig naakt geïnterviewd. Aanleiding was een grote tentoonstelling over naaktfotografie, in Parijs.

Marisa Papen zat compleet naakt voor interviewster Léa Salamé. Voor de ouders van de jonge kijkers stond er in de rechterbenedenhoek wel het symbool “-12” om aan te geven dat dit niet geschikt was voor jonge kijkers.

Papen wordt omschreven als de mooiste vrouw op Instagram. Daar valt alleszins niet naast Papen te kijken Op zeer geregelde tijdstippen laat ze zich naakt fotograferen op plaatsen die dat niet echt verdragen. Zo stond ze een paar weken geleden poedelnaakt aan de Klaagmuur in Jeruzalem. “Ik wilde de grenzen van religie en politiek nog verder verleggen”, vertelde ze toen.

In de cel

Voordien was Papen in een Egyptische cel beland toen ze zich naakt liet fotograferen aan de piramides. Ze werd opgepakt en een paar uur opgesloten. “Er zaten minstens twintig mensen in mijn cel. Sommigen lagen bewusteloos op de vloer, anderen wrongen hun handen door de tralies en nog anderen waren aan het bloeden en schreeuwen. Zoiets had ik nog nooit gezien. Fotograaf Jesse bleef me zeggen dat ik niet mocht kijken, maar ik kon niet anders.”

Maar Papen dient ook het goede doel. Zo gooide ze twee jaar geleden haar naakte lichaam in de strijd tegen de vervuiling van onze oceanen. In Plastic Sushi poseert ze sensueel op vuile stranden en zwemt ze tussen het plastic in de golf van Mexico.

In het Engels

Daarover vertelde Papen op de Franse televisie. Marisa Papen is een Vlaamse, uit Beringen. Op “Stupéfiant!” beantwoordde ze de Franse vragen in het Engels. “Met mijn naaktheid wil ik vrijheid propageren. Ik wil zo het lichaam de-seksualiseren.”