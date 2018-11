Overleden giraf uit de Zoo krijgt tweede leven tussen Antwerpse studenten

Antwerpen - Op de campus Drie Eiken van de UAntwerpen in Wilrijk is dinsdagavond het skelet van giraf Dana voorgesteld, die vorig jaar overleed in de Antwerpse Zoo. “Het skelet staat niet gewoon tentoongesteld, maar zal actief gebruikt worden in de opleidingen diergeneeskunde en biologie.”

De twintig jaar oude giraf Dana overleed in augustus 2017 in de Zoo van Antwerpen. “Onze dierenarts onderhoudt contacten met musea, wetenschappelijke instituten en universiteiten”, zegt zoölogisch directeur Linda Van Elsacker. “Voor het skelet van Dana kwamen we uit bij de Antwerpse Universiteit”, waar we al jaren intensief mee samenwerken voor heel wat onderzoeksprojecten.”

Chris Van Ginneken van het departement Diergeneeskunde aan de UA nam het dier graag in ontvangst. “Met een team van drie zijn we twee weken na het overlijden van het dier begonnen met de dissectie van het kadaver. Daarna hebben we alles overgebracht naar de universiteit en het skelet verder geprepareerd.” Ongeveer vijftien maanden later staat het skelet, op handgemaakt metalen frame, in gebouw S van campus Drie Eiken.