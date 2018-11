Ondanks CIA-rapport blijft Donald Trump Saudische kroonprins Mohammed bin Salman hand boven het hoofd houden

“Mohammed bin Salman beval de moord op journalist Jamal Khashoggi.” Dat stond vorige maand al te lezen in een officieel rapport van de CIA. Toch heeft de Amerikaanse president Donald Trump nog twijfels over de stelling van zijn eigen inlichtingendienst en blijft hij de Saudische kroonprins een hand boven het hoofd houden.

De president verspreidde dinsdag een statement (vol uitroeptekens) waarin hij Saudi-Arabië verdedigde en de conclusie van de CIA in vraag bleef stellen. “Koning Salman en kroonprins Mohammed bin Salman ontkennen met klem dat ze wisten van de moord op meneer Khashoggi”, zo staat te lezen. “Onze inlichtingendiensten blijven alle informatie inschatten: het kan zijn dat de kroonprins op de hoogte was, misschien wel, misschien niet.”

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Foto: REUTERS

In het acht paragrafen tellende persbericht roemde de president de economische banden tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Staten en legde hij ook de nadruk op het tegenwerk dat de Saudi’s bieden aan Iran.

“Betrouwbare partner”

Trump benadrukte wel dat hij nog een “volledig rapport” over de moord moest krijgen. “Maar we zullen de volledige waarheid rond de moord mogelijk nooit te weten komen. In elk geval: onze band is met het koninkrijk Saudi-Arabië. Zij zijn altijd al een geweldige bondgenoot geweest. De Verenigde Staten hebben dus geen intenties om een betrouwbare partner te laten vallen.”

Nog volgens Trump werd Khashoggi door de Saudische overheid beschouwd als een “vijand van de staat”. “Hij zou ook een lid van de Moslimbroederschap geweest zijn. Al was mijn beslissing daar niet op gebaseerd.”